Ukraina bekrefter: Verdens største fly An-225 er ødelagt i kampene

– Russland har ødelagt vår «Mriya», men de vil aldri klare å ødelegge vår drøm om en sterk, fri og demokratisk europeisk stat, bekrefter utenriksminister Dmytro Kuleba.

Det gigantiske og ikoniske transportflyet er viden kjent som verdens største fly. Antonov An-225 var senest i begynnelsen av februar i Norden, da det fraktet vindmølle-deler til flyplassen i Billund i Danmark. Nå bekrefter Ukrainas utenriksminister at flyet er ødelagt som følge av den russiske invasjonen.

Flyet, med seks motorer og et vingespenn på 88 meter ble produsert på tampen av Sovjetunionens velde i 1988. Flyet hadde navnet Mriya, som betyr «drøm» på ukrainsk.

Antonov An-225 Mriya var verdens desidert største fly med et vingespenn på 88 meter og en egenvekt på 285.000 kilo. Les mer Lukk

– Russland har ødelagt vår «Mriya»

– Russland har ødelagt vår «Mriya», men de vil aldri klare å ødelegge vår drøm om en sterk, fri og demokratisk europeisk stat, opplyser utenriksminister Dmytro Kuleba på Twitter.

Tilstanden til An-225 var lenge ukjent da det var klart at flyet sto parkert på hjemmebasen i Hostomel, en flyplass like utenfor Kyiv som russiske styrker forsøkte å innta torsdag, og som utløste harde kamper mellom russiske og ukrainske styrker. Ukraina meldte sent torsdag kveld at de hadde tatt tilbake flyplassen.

Flyprodusenten Antonov forteller i en Twitter-melding at deres eksperter enda ikke har fått undersøkt flyet og derfor ikke kan si noe om tilstanden eller om flyet kan repareres.

Kun produsert ett

Det ble kun produsert étt fly av denne størrelsen. Opprinnelig var oppdraget at flyet skulle transportere den sovjetiske romfergen mellom fabrikken og oppskytings- og landingsplassene. Etter Sovjetunionens fall sto flyet lenge brakk, før det ble restaurert og tatt i bruk fra 2001 som fraktefly.

Flyet landet i Norge én gang – på Oslo lufthavn i 2014. Flyet fraktet da med seg militært utstyr fra Afghanistan.