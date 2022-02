Ukraina: Skal holde samtaler med Russland

NTB

Representanter for Ukraina og Russland skal møtes og holde samtaler nær grensa mot Hviterussland, ifølge det ukrainske presidentskapet.

– Vi ble enige om at den ukrainske delegasjonen skulle møte den russiske delegasjonen uten forutsetninger på den ukrainsk-hviterussiske grensen, nær elven Prypjats, skriver den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj på Telegram, gjengitt av VG.

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko har tatt ansvar for å sørge for at alle fly, helikoptre og raketter stasjonert på hviterussisk territorium forblir på bakken under den ukrainske delegasjonens reise, samtaler og retur, står det i meldingen.

Zelenskyj sa tidligere søndag at han hadde snakket med sin hviterussiske kollega.

Tidligere søndag uttrykte Russland ønske om forhandlinger i den hviterussiske byen Homjel. Ukraina avviste dette og foreslo i stedet samtaler i et annet land.