Putin setter atomvåpen i høy beredskap

NTB

Russlands president Vladimir Putin øker atomvåpenberedskapen som følge av det spente forholdet til Nato. USA fordømmer det de kaller en uakseptabel opptrapping.

Bakgrunnen for Putins ordre er det forverrede forholdet til Vesten på grunn av Ukraina-konflikten.

I en TV-tale søndag viste Putin til det han kalte aggressive uttalelser fra Nato og de økonomiske sanksjonene som vestlige land har innført mot Russland.

– Vestlige land har ikke bare iverksatt uvennlige handlinger mot landet vårt innen den økonomiske sfæren. Høytstående tjenestemenn i ledende Nato-land har kommet med aggressive uttalelser knyttet til vårt land, sa Putin.

«Kamp-beredskap»

Derfor har han beordret forsvarsminister Sergej Sjojgu og sjefen for generalstaben til å sette atomvåpen-styrkene i det som kalles «kamp-beredskap». Sjojgu sluttet seg søndag til Putins vurdering.

Russland og USA er landene i verden med de desidert største arsenalene av atomvåpen.

USA og Sovjetunionen bygget opp arsenalene i løpet av den kalde krigen. Fortsatt anslås det at Russland og USA sitter på over 4.000 kjernefysiske stridshoder hver.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommuniserer med folket via videomeldinger fra Kyiv, der han fortsatt befinner seg.

Kritikk fra USA

USA reagerer kraftig på Putins beslutning.

– Det betyr at president Putin fortsetter å trappe opp denne krigen på en måte som er totalt uakseptabel, og vi må fortsette å stoppe handlingene hans på den sterkest mulige måten, sier USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield til TV-kanalen CBS, gjengitt av Sky News.

Det hvite hus slutter seg til kritikken.

– Dette er et mønster som vi har sett fra president Putin gjennom denne konflikten, og det er at han fabrikkerer trusler som ikke eksisterer for å rettferdiggjøre økt aggresjon, sier Jen Psaki, pressetalsperson i Det hvite hus, til TV-kanalen ABC.

Stoltenberg: – Farlig retorikk

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier i et intervju med BBC at Putins beslutning viser hvor alvorlig den russiske invasjonen av Ukraina er.

I et separat intervju med CNN kaller han Putins beslutning uansvarlig.

– Dette er farlig retorikk. Det er en ytterligere aggressiv retorikk som vi har sett de siste ukene, sier Stoltenberg i intervjuet, som er gjengitt av VG.

Ukraina varsler møte

Kort tid etter Putins kunngjøring kom Ukrainas varsel om at de har bestemt seg for å holde samtaler med Russland.

– Vi ble enige om at den ukrainske delegasjonen skulle møte den russiske delegasjonen uten forutsetninger på den ukrainsk-hviterussiske grensen, nær elven Prypjats, skriver den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj på Telegram, gjengitt av VG.

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko har tatt ansvar for å sørge for at alle fly, helikoptre og raketter stasjonert på hviterussisk territorium forblir på bakken under den ukrainske delegasjonens reise, samtaler og retur, står det i meldingen.

Zelenskyj sa tidligere søndag at han hadde snakket med sin hviterussiske kollega.

Tidligere søndag uttrykte Russland ønske om forhandlinger i den hviterussiske byen Homjel. Ukraina avviste dette og foreslo i stedet samtaler i et annet land.

I en samtale med Israels statsminister Naftali Bennett anklaget Putin ukrainerne for å kaste bort en mulighet for dialog gjennom å ikke møte forhandlingsdelegasjonen som ifølge ham står klar i Hviterussland.

Ukraina kalte dette «manipulasjon» og sier landet aldri har sagt seg villig til å forhandle i Hviterussland.