NTB

Det pågår søndag kamper i Ukrainas nest største by Kharkiv, og russiske styrker rykker framover mot viktige havner sør i landet.

– Den russiske fiendens lette kjøretøyer har trengt seg inn i Kharkiv, blant annet i sentrum, kunngjorde Kharkiv-guvernør Oleh Sinegubov søndag morgen.

Han la til at de ukrainske regjeringsstyrkene «ødelegger fienden» og ba sivile holde seg innendørs.

Videoer publisert av ukrainske myndigheter viste flere lette militære kjøretøyer i en gate, samt en brennende stridsvogn.

Ifølge kontoret til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har de russiske styrkene sprengt en gassrørledning i Kharkiv. Beboere i området bes om å lukke vinduene og drikke mye væske. Ukrainas regjering sier eksplosjonen kan forårsake en miljøkatastrofe.

Kharkiv har nesten 1,5 millioner innbyggere og ligger nordøst i Ukraina, rundt fire mil fra grensa til Russland. Inntil søndag holdt de russiske styrkene seg i utkanten av selve byen.

Eksplosjoner i Kyiv

Store eksplosjoner lyste opp himmelen tidlig søndag morgen nær den ukrainske hovedstaden Kyiv, der innbyggerne nok en gang søkte tilflukt i bomberom, kjellere og T-banestasjoner i frykt for et fullskala russisk angrep.

Samtidig meldte mange seg frivillig til å bistå i kampen for å beskytte Kyiv og andre byer. Folk tok imot våpen fra ukrainske myndigheter, og noen fulgte oppfordringen om å lage brannbomber for å kjempe mot russiske styrker.

På grunn av portforbudet har det vært vanskelig å få bekreftet hvor intense kampene har vært, men Zelenskyjs kontor melder at det er hørt eksplosjoner nær Kyiv internasjonale flyplass. Det var også en eksplosjon og flammer ved et oljelager nær en flybase i Vasylkiv, 37 kilometer sør for Kyiv, der det pågår intense kamper, ifølge lokale myndigheter.

Zelenskyj sier natten var brutal, men maner til kamp.

– Vi kjemper for landet vårt, for friheten vår, fordi vi har rett til å gjøre det, sier presidenten i en uttalelse søndag. Han beskylder russland for angrep på sivile mål, noe Russland avviser.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommuniserer med folket via videomeldinger fra Kyiv, der han fortsatt befinner seg.

Russland hevder å ha tatt havneområder

Talsperson Igor Konasjenkov for det russiske forsvarsdepartementet sier russiske styrker har omringet byene Kherson ved Svartehavet og Berdjansk ved Azovhavet. Hvis Ukraina mister tilgangen til sine havner, vil det være et hardt slag for landets økonomi. I tillegg vil Russland få mulighet til å opprette en landkorridor til Krim-halvøya, som de annekterte i 2014.

Ifølge Konasjenkov har russiske styrker også tatt kontroll over en flybase nær Kherson. Ukrainske myndigheter har også meldt om kamper nær Odesa, Mykolaiv og flere andre steder.

I alt melder Russland å ha truffet nærmere 1.000 mål i Ukraina siden krigens start. De hevder å ha tatt 471 ukrainske soldater til fange, og å ha skutt ned åtte kampfly, sju helikoptre og elleve kampdroner. De hevder i tillegg å ha destruert ytterligere 28 fly på bakken, sammen med 223 stridsvogner og andre kampkjøretøy.

Opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder. Konasjenkov oppgir ingen informasjon om tap på russisk side.

Over 300.000 ukrainere har flyktet fra kampene. Her ankommer en ukrainsk flyktning Przemysl i Polen søndag.

– Klare for samtaler

Parallelt med kampene hevder Russland å være klare til å møte Ukraina for dialog, i Homjel Hviterussland. Zelenskyj sier han er åpen for samtaler, men ikke i Hviterussland.

Samtidig fortsetter Ukrainas vestlige støttespillere å intensivere sanksjonsregimet mot Russland. Blant annet vil Sverige, Danmark, Finland, Island og Tyskland stenge sine luftrom for russiske fly, i likhet med en rekke andre europeiske land. Tidligere er det blant annet innført sanksjoner direkte mot Russlands president Vladimir Putin, og EU-kommisjonen har foreslått å utestenge Russland fra betalingssystemet Swift.

Zelenskyj ber verdenssamfunnet gå enda lenger og kaste Russland ut av FNs sikkerhetsråd.

Krigen driver stadig flere ukrainere på flukt, og FN melder at over 368.000 mennesker har forlatt landet.