Tyskland lover å bruke over 2 prosent av BNP på forsvar

NTB

Tysklands statsminister Olaf Scholz lover å bruke over 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar.

Det tyske forsvaret vil få overføringer på 100 milliarder euro over statsbudsjettet, sa Scholz søndag. Dette tilsvarer over 2 prosent av BNP.

– Vi opplever en ny æra, sa Scholz under en spesialsesjon i landets nasjonalforsamling søndag.

– Det er tydelig at vi må investere betydelig mer i landets sikkerhet, for å beskytte vår frihet og vårt demokrati.

Å bruke 2 prosent av BNP på forsvar har lenge vært et mål blant Nato-landene. I 2019 anslo daværende statsminister Angela Merkel at Tyskland ville nå målet tidlig på 2030-tallet.

USA har lenge presset på for å få europeiske allierte til å bruke mer på militæret og nå 2-prosentmålet. Tyskland har fått kritikk for ikke å nå dette målet – og de siste ukene for ikke å gjøre nok for å svare på Russlands aggresjon mot Ukraina.

Landet kunngjorde lørdag kveld at de vil sende våpen og andre forsyninger direkte til Ukraina. Samtidig gjør Tyskland det klart at de fortsatt er villige til å snakke med Russland.

– Vi vil ikke nekte å gå i dialog med Russland. Selv i denne ekstreme situasjonen er det diplomatiets oppgave å holde kommunikasjonskanalene åpne, sier Scholz.

– Alt annet ville vært uansvarlig.