Zelenskyj anklager Russland for angrep på sivile

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevder Russland angriper barnehager, ambulanser og andre sivile mål.

– Denne natten i Ukraina var brutal. Igjen var det skyting, og bombing av boligområder og sivil infrastruktur, sier presidenten i en uttalelse søndag.

– Det er ikke en ting i dette landet som ikke okkupantene anser som et akseptabelt mål. De kjemper mot alle. De kjemper mot alle levende ting – mot barnehager, boligbygg og til og med ambulanser, hevder Zelenskyj.

Tidligere har russiske myndigheter avvist at de angriper sivile mål i Ukraina. Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International har på sin side kritisert russerne for angrep i tett befolkede områder og «åpenbar mangel på respekt for sivile liv.»