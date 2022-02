Seks døde i ekstremt regnvær i Australia

NTB

Ekstreme nedbørsmengder har utløst flom på Australias østkyst der seks personer så langt har mistet livet.

Det sjette dødsofferet ble bekreftet søndag da en mann døde etter at bilen han satt i, havnet under vannet i delstaten Queensland. Mannen klarte å svømme ut fra bilen som sto under flomvannet, men nådde aldri fram til overflaten. Han ble funnet død kort tid etter, opplyser politiet.

De siste dagene har kraftig regnvær utløst tiårsflom på deler av østkysten. Boliger og veier er satt under vann, og biler er tatt av vannmassene.

I delstatshovedstaden Brisbane ba myndighetene folk holde seg hjemme søndag idet uværet flytter seg sørover og inn i større tettbygde områder. Over 1.400 boliger i Brisbane står i fare for å bli oversvømmet, ifølge prognoser.

Det intense regnværet ventes å fortsette til ut i uken som kommer, og meteorologene har utstedt flomvarsel for store deler av Queensland og den nordlige delen av New South Wales.