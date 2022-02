Tunge kamper og eksplosjoner ved oljeanlegg i Ukraina

Den ukrainske hæren står overfor angrep fra flere kanter. Et oljeraffineri skal stå i brann etter et rakettangrep, og en gassrørledning skal være sprengt.

Russerne møtes med besluttsom motstand, het det i en uttalelse fra den ukrainske hæren natt til søndag.

Ifølge uttalelsen har ukrainske styrker slått tilbake et russisk angrep nær Kharkiv, en by som ligger øst i Ukraina. Der hadde det pågått kamper, og en gassrørledning ble sprengt og sto i fyr natt til søndag.

Ifølge det ukrainske nyhetsbyrået UNIAN ble rørledningen sprengt av russiske styrker. Opplysningen er ikke blitt bekreftet fra uavhengig hold.

I samme by skal en kvinne ha blitt drept da en boligblokk ble truffet av artilleriskyts, ifølge avisen Kyiv Independent.

Oljeraffineri truffet

Ifølge meldinger i ukrainske medier ble et oljeraffineri truffet av raketter og satt i brann i Vasylkiv, en by som ligger rundt 30 kilometer sørvest for hovedstaden Kyiv. Der ligger det også en militærflyplass.

Kyiv Independent siterer Vasylkivs ordfører på at både byen og flyplassen er blitt truffet av ballistiske raketter.

– Fienden ønsker å ødelegge alt som er rundt her, men kommer ikke til å klare det. Hold ut, sier ordfører Natalia Balasynovytsj.

I Kherson sør i Ukraina skal ukrainske styrker angivelig ha klart å rykke fram etter harde kamper.

Det ble meldt om harde kamper også i Luhansk-regionen i Øst-Ukraina og i utkanten av hovedstaden Kyiv.

En ukrainsk soldat ved et utbrent militærkjretøy i Kyiv lørdag. Les mer Lukk

Atomavfallsanlegg rammet

Natt til søndag ble et atomavfallsanlegg i Kyiv rammet av russiske angrep, melder ukrainske strålevernmyndigheter.

Angrepet ble registrert på overvåkingskameraer, opplyser strålevernmyndigheten ifølge avisen Kyiv Independent.

Ukrainske myndigheter forklarte senere natt til søndag at angrepet ikke traff selve anlegget. Derimot var det et gjerde utenfor bygningen som ble truffet. Selve bygningen og tankene med radioaktivt avfall er uskadd, het det i meldingen.

En parkeringsgarasje under et hotell i Kyiv er gjort om til bomberom. Foto: Vadim Ghirda / AP / NTB Les mer Lukk

Bekrefter sivile tap

FN bekrefter minst at minst 240 sivile har mistet livet, blant dem minst 64 drepte, i kampene i Ukraina siden torsdag da Russland invaderte landet.

Tallene inkluderer opptelling fram til sent lørdag kveld og er basert på strenge bekreftelsesprosedyrer og metodologi, opplyser FNs nødhjelpskontor (OCHA).

De reelle tallene antas å være betydelig høyere, ettersom mange meldinger om ofre ennå ikke er bekreftet, påpeker OCHA.

FNs nødhjelpskontor opplyser også at skader på sivil infrastruktur har ført til at hundretusener av mennesker i Ukraina har mistet tilgang til elektrisitet eller vann. Dette forårsaker «humanitære situasjoner» i Ukraina, for det mest nord, øst og sør i landet, ifølge OCHA.

Forrige opptelling fra OCHA ble lagt fram fredag morgen og viste minst 127 sivile ofre, blant dem 25 drepte og 102 sårede, flesteparten som følge av beskytning og luftangrep.