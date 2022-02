Finland forbereder seg på å stenge ute russiske fly

NTB

Finland forbereder seg på å stenge luftrommet for russisk flytrafikk, opplyser samferdselsminister Timo Harakka.

Det skrev Harakka på Twitter sent lørdag kveld.

Tyskland varslet tidligere lørdag kveld at landet forbereder seg på å stenge sitt luftrom for russiske fly. Tidligere har flere EU-land sagt at de stenger luftrommet for russiske fly, blant annet Storbritannia, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Bulgaria og Romania.

Russland har svart med å varsle tilsvarende tiltak overfor fly fra de samme landene.

Europeiske lands stenging av luftrom for russiske fly knyttes til Russlands krig mot Ukraina.