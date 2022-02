Nordmann savnet i Sverige siden 1. desember 2021: Hva skjedde med Terje (61)?

Her på øya Muskö sør for Stockholm ble bilen til Terje Johansen funnet forlatt 1. desember 2021. I bilen ble to mobiltelefoner og kredittkort funnet, men alle kontantene var forsvunnet. 61-åringen er fortsatt savnet.

Nordmannens bil ble funnet forlatt i skogen, men han ble aldri funnet. Svensk politi etterforsker forsvinningen som drap med ukjent gjerningsperson.

Det er mange ubesvarte spørsmål i forsvinningssaken som har vært omtalt i flere medier, blant annet avisene Nordlys, Dagbladet og Gjengangeren.

Svenske Efterlyst på Viaplay tatt opp saken flere ganger.

Åsted Norge har også omtalt saken i programmet «Norsk bilmysterium på svensk øy»: «Terje Johansen (61) skulle 29. november kjøre fra Vestfold til Nord-Troms for å gjennomføre et huskjøp. Men han kom aldri frem. I stedet ble bilen hans funnet i en skråning på en ferieøy sør for Stockholm. I bilen lå sko, pc og mobil. Men Terje var forsvunnet», heter det i TV-introen.

Det er foreløpig ikke kommet inn tips som har resultert i gjennombrudd. Svensk politi har søkt med hunder på land og med sonar i sjøen, men uten resultat.

I mellomtiden fortsetter svensk politi etterforskningen. De mistenker at Johansen kan være utsatt for en kriminell handling da han var på vei nordover gjennom Sverige.

Det var 1. desember i fjor at bilen til den 61 år gamle Terje Johansen, en grå Isuzi pickup 2016-modell med norske LJ-skilter, ble funnet forlatt på øya Muskö sør for Stockholm. 61-åringen var da på vei på vei til Skjervøy i Troms, en reise på nærmere 200 mil.

Årsaken til at nordmannen befant seg såpass langt sør i Sverige, er ikke kjent, men 29. november var han etter planen på vei nordover for å kjøpe et hus i Troms, betale kjøpesummen og undertegne kontrakten.

Tok flere uforståelige veivalg – bilskilt og penger fjernet



Mobilspor tyder på at han lenge holdt seg til den svenske europavei 45. Ifølge Aftonbladet viser politiets egen kartlegging av Johansens bevegelser i Sverige den dagen har forsvant, at han skal ha foretatt flere merkelige veivalg som avviker fra den naturlige ruten. Bilen ble funnet utenfor veien med store materielle skader.

Ett av registreringsskiltene på bilen var fjernet da den ble funnet. Det kan tyde på noen har forsøkt å skjule spor eller identiteten på bilen. I bilen ble det funnet to mobiltelefoner, som begge er undersøkt av politiet.

Johansen var, ifølge venner og naboer, på vei til Skjervøy i Troms da han plutselig forsvant. Han skal ha hatt med seg 17.000 kroner i bilen etter oppgjør for en handel. Han foretrakk å bruke kontanter i stedet for kort. Da bilen ble funnet forlatt på en liten øy i Sør-Sverige, var også pengene borte.

Naboer: – Han var ikke deprimert

– Til en øy man ikke kan komme til uten å kjøre gjennom lange tunneler? Han bodde langt ute på landet, på Nykirke, og det er masse muligheter her hvis det er det man vil. Dessuten var han ikke deprimert. Tvert imot, han var glad og opprømt. Jeg får det ikke til å stemme, forteller naboene Helge Johansen (83) og kona Bjørg (84) til Gjengangeren. Johansen var bosatt i Nykirke i Vestfold.

De tror Terje Johansen kan ha stoppet like etter grensepasseringen for å kjøpe tobakk, slik han hadde fortalt at han skulle gjøre. Deretter tror de noen andre kan ha kjørt bilen videre i retning Stockholm. De håper kameraovervåking kan si noe om hvem som kjørte bilen.

– Jeg reagerer på at etterforskeren mener at Terje kan ha tatt livet sitt. Hvis det var slik, hvorfor skulle han kjøre til den andre siden av Sverige for å gjøre det?

Likte ikke å kjøre gjennom tunneler



Etterforskningsleder og gruppesjef ved områdespolitiet i Nyköping, Lotta Thyni,

Ifølge etterforskningsleder og gruppesjef ved områdespolitiet i Nyköping, Lotta Thyni, er det flere momenter som gjør forsvinningen spesiell.

– Det er mange mystiske omstendigheter i denne saken som vi aldri har fått klarhet i. Det påstås at han hadde skrekk for å kjøre i tunneler. For å unngå tunneler, skulle han i så fall ha kjørt en annen vei gjennom Sverige enn på E45 som han gjorde, sier Thyni til Nordlys.

Sammen med norsk politi forsøker hun å få klarhet i hva som egentlig skjedde den dagen nordmannen forsvant. Alle spor etter Terje Johansen stopper opp i den svenske skjærgården.

Vet ikke hvem som satt bak rattet



– Han hadde en ny og en gammel mobil. Den nye tror vi ikke var aktivert ennå. Den andre har vi gjennomgått uten at vi finner at han har hatt kontakt med noen på svensk side. Vi ser bare at han har snakket med venner og bekjente og informert om at han er i Sverige, opplyser den svenske etterforskningslederen.

Politiet vet ennå ikke om det faktisk var Johansen selv som satt bak rattet da bilen kjørte av veien og inn i et skogholt, eller hva som eventuelt skjedde med ham etterpå.

– Det vet vi egentlig ikke, men han har snakket i telefonen som er sporet dit, så det tyder på at han har vært der, bekrefter Lotta Thyni.

Avviser at han var lei av livet



Terje Johansen (61) er sporløst forsvunnet.

Svensk politi har kommet med uttalelser om at forsvinningen kan skyldes et selvdrap, men dette avviser naboer som usannsynlig.

– Vi synes det var lite greit at en svensk politiansatt i offentligheten har nevnt selvmordstanker som en av mange muligheter. Han var glad for huskjøpet og veldig fornøyd med bilen han hadde kjøpt for 250.000 kroner to-tre måneder i forveien, sier ekteparet Helge og Bjørg Johansen til Dagbladet.

– Noen kan ha tatt livet av ham



De har mer tro på at uvedkommende kan ha bestemt seg for å få tak i pengene han hadde på seg.

– Vi vet ikke. En tanke er at feil folk har visst om at han hadde med så mye kontanter. Eller at noen tilfeldig har oppdaget det da han handlet mat, røyk eller diesel inne i Sverige. Og tatt livet av ham. Eller at han har fått et alvorlig illebefinnende underveis, sier Helge Johansen.

Svensk politi har foreløpig ingen planer om nye søk etter den savnede nordmannen.