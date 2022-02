EU vil stenge russiske banker ute av Swift

NTB

EU-kommisjonen foreslår å utestenge flere russiske banker fra betalingssystemet Swift og fryse midlene til den russiske sentralbanken.

Det kunngjorde EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen lørdag kveld.

De nye sanksjonene er koordinert med USA, Storbritannia og Canada.

– Disse tiltakene vil gjøre betydelig skade på president Vladimir Putins evne til å finansiere sin krig. De vil undergrave økonomien. Putin har satt seg som mål å knuse Ukraina, men samtidig ødelegger han sitt eget lands framtid, sa von der Leyen.

Ifølge henne foreslår EU-kommisjonen tre nye tiltak:

* Et antall russiske banker skal fjernes fra Swift, et system for å gjennomføre betalinger over landegrensene. Dette vil ifølge von der Leyen i praksis blokkere eksport fra Russland og import til Russland.

* Midlene til Russlands sentralbank vil bli fryst.

* Russiske oligarker vil bli utestengt fra europeiske markeder.