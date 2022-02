Frankrike lover å levere mer militært utstyr til Ukraina

NTB

Frankrike skal trappe opp sanksjonene mot Russland og vil levere mer militært utstyr til Ukraina, opplyser Emmanuel Macrons kontor.

Frankrike vil også sende drivstoff til Ukraina for å bidra til å kjempe mot den russiske invasjonen.

De nye sanksjonene vil omfatte nasjonale tiltak for å fryse de økonomiske eiendelene til russiske personer, samt nye tiltak som skal tas sammen med europeiske partnere angående betalingssystemet Swift, heter det i en uttalelse fra Macrons kontor.

Flere land har presset på for at Russland skal utestenges fra Swift, og lørdag ble det kjent at også Tyskland jobber for dette.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa tidligere lørdag at våpen og utstyr fra vestlige partnere er på vei til Ukraina.

Macron ringte torsdag Russlands president Vladimir Putin etter at han ga ordre til invasjon av nabolandet. Han ba Putin om å stanse offensiven i Ukraina umiddelbart og sa i etterkant at selv om Frankrike fordømmer invasjonen og innfører sanksjoner, er det viktig å holde en dør åpen for dialog med Putin.