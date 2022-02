NTB

14 personer er skutt på en vannpipebar i Las Vegas, opplyser politiet. Ett av ofrene er drept, mens to er kritisk skadd.

Skyteepisoden fant sted like etter klokka 3 natt til lørdag, sier politisjef Dori Koren. Foreløpige opplysninger tyder på at det var en fest der to personer havnet i en krangel og åpent ild. Flere andre personer ble truffet.

Koren sier at ingen umiddelbare pågripelser ble foretatt.