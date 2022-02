Tidligere estisk forsvarssjef: – Invasjonen koster Putin 170 milliarder dagen

Russlands president Vladimir Putin skal være rasende over at krigen mot Ukraina ikke går raskere. Ifølge en tidligere estisk forsvarssjef taper den russiske staten 170 milliarder kroner hver dag invasjonen pågår.

Riho Terras som sitter i Europaparlamentet for Estland, viser til ukrainsk etterretning og hevder at dersom Kyiv klarer å holde russiske styrker på avstand i 10 dager, vil Russland bli tvunget til å gå i dialog.

I en lengre Twitter-tråd viser Terras til ukrainsk etterretning og hevder at Putin er rasende over at invasjonen går tregere enn planlagt og at Russland blør penger hver dag kampene pågår. Terras er også tidligere forsvarssjef i Estland.

«Russerne hadde ingen taktisk plan. Krigen koster omtrent 20 milliarder dollar dagen (tilsvarende 176 milliarder norske kroner, red. anm). De har raketter for 3-4 dager maks, og bruker dem sparsommelig. De mangler våpen», skriver han blant annet.

Informasjonen han henviser til, som tilsynelatende skal være ukrainsk etterretning, er ikke verifisert av uavhengige kilder.

Riho Terras har tidligere vært forsvarssjef i Estland. Her sammen med daværende visepresident i USA Mike Pence under et Nato-møte i 2017. Les mer Lukk

Russerne går raskt tom for penger og våpen

Han mener også at dersom ukrainske styrker klarer å holde Kyiv unna Putins hender i 10 dager, så vil krigen rett og slett bli så dyr at den russiske presidenten blir tvunget til å gå i dialog med Ukraina. Igjen henvises det til informasjon som ikke kan uavhengig verifiseres.

– De vil da gå tom for både penger, våpen og ressurser. Likevel er de helt likegyldige til sanksjonene, skriver han.

Tidligere lørdag gikk tidligere president Dmitrij Medvedev ut og kalte sanksjonene for «politisk impotens som følge av manglende evne til å endre Russlands kurs».

– Nå blir vi drevet ut fra alle steder, vi blir straffet, skremt, men vi blir ikke redde igjen, skriver han. Russland vil svare på sanksjonene som «et speilbilde», la han til, og mener diplomatiske forbindelser med Vesten ikke er spesielt nødvendige.

Terras advarer også om, i likhet med amerikansk etterretning, at Putin ønsker å styrte Volodymyr Zelenskyjs regjering og innsette et Russland-vennlig regime i nabolandet, for å holde Nato og Vesten på god avstand.

– Russland plan har tatt utgangspunkt i panikk. At sivile og militære overgir seg og at Zelenskyj rømmer. De forventer at byen Kharkiv først vil overgi seg og så vil de andre byene falle kort etter for å unngå blodbad. Russerne er i sjokk over den harde motstanden de har møtt.

Lang og blodig kamp

Også norske forsvarseksperter er imponerte over den ukrainske kampviljen.

Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høyskole sier til NRK at forsvareren alltid har fordelen i en kampsituasjon i en by.

– Forsvareren har alltid fordelen i en by. Du kan alltid gjemme deg i solide murbygninger og blokkere gatene, og Kyiv har nesten tre millioner innbyggere og det er en stor by. Jeg tror, og basert på historiske erfaringer, at det blir en lang og blodig kamp, sier Karlsen til NRK.

Det britiske forsvarsdepartementet sier lørdag at Russlands offensiv har sakket av på grunn av logistikkproblemer og hard motstand.

– Da de måtte begynne å improvisere, fredag og lørdag har effektiviteten til russerne dalt, sier militærrådgiver Per Erik Solli, som inntil nylig var forsvarsattaché for Norge i Haag i Nederland til VG.

Markering mot Russlands invasjon av Ukraina foran den russiske ambassaden i Oslo. Mange ukrainere møtte opp for å markere sin motstand mot de pågående krigshandlingene i Ukraina. Les mer Lukk

USA: Halvparten av Russlands invasjonsstyrke i Ukraina



Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet har Russland nå minst halvparten av sin massive invasjonsstyrke inne i Ukraina.

– Vi vil anslå at mer enn 50 prosent av styrkene som Putin mobiliserte rundt Ukraina, nå er inne i landet, sier en høytstående tjenestemann i departementet som ønsket å være anonym.

Samtidig sier han at de russiske styrkene gjør mindre fremskritt enn ventet, på grunn av uventet hard motstand fra Ukraina.

– Vi har indikasjoner på at russerne i økende grad er frustrert over sitt manglende momentum det siste døgnet, spesielt i de nordlige delene av landet, sier tjenestemannen.

Ifølge ham har de russiske styrkene foreløpig ikke tatt kontroll over noen byer i Ukraina, og de har heller ikke oppnådd kontroll over luftrommet.