USA gir ytterligere 350 millioner dollar i militær bistand til Ukraina

USAs utenriksminister Antony Blinken sier at Ukraina vil få ytterligere militær assistanse verdt 350 millioner dollar.

NTB

Ukraina får ytterligere 350 millioner dollar i militær bistand fra USA i kampen mot Russland, sier utenriksminister Antony Blinken.

Beløpet tilsvarer drøyt 3 milliarder kroner.

– Denne pakken inkluderer ytterligere «dødelig defensiv assistanse» for å hjelpe Ukraina i møte med pansrede trusler, angrep fra luften og andre trusler, sier Blinken i en uttalelse.

Blinken fortalte at president Joe Biden i høst godkjente 60 millioner dollar i umiddelbar militær assistanse, og deretter ytterligere 200 millioner dollar i desember.

Nå kommer altså den tredje pakken med amerikanske våpen til Ukraina. Det betyr at USA har gitt til sammen over en milliard dollar i sikkerhetsassistanse til Ukraina over det siste året, ifølge Blinken.

Han vil ikke gå i detalj om hva slags våpen det er snakk om.

– Dette er enda et klart signal om at USA står sammen med det ukrainske folk, mens de forsvarer sin suverene, modige og stolte nasjon, sier Blinken.