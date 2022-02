Boligblokk i Kyiv skal være truffet av rakett

NTB

En boligblokk skal være truffet av en rakett, ifølge Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko. Ingen skal ha mistet livet i angrepet.

Blokka ligger nær Zhulianyj flyplass, sørvest i hovedstaden.

De lokale myndighetene i byen opplyser at de fortsatt jobber med å kartlegge skadeomfanget, men det skal ikke være snakk om omkomne. Ordfører Vitalij Klitsjko la ut et bilde av høyblokka på en meldingstjeneste. Det viser et hull som dekker fem etasjer på siden av bygningen.

Ordføreren opplyser også at 35 personer skal være skadd i kamper i løpet av natten. Blant dem er to barn. Tallene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.