Russiske styrker forsøker å ta militærflyplass nær Kyiv

NTB

Russiske styrker forsøkte natt til lørdag å ta kontroll over en militærflyplass i Vasylkiv, sør for Ukrainas hovedstad Kyiv, ifølge lokale myndigheter.

Vasylkivs ordfører Natalia Balasinovitsj sier at ukrainske soldater er blitt drept i harde kamper, ifølge kommentarer hun har gitt til ukrainske medier natt til lørdag.

– Vi har drepte. Og vi har mange sårede, 200, beklageligvis, sa hun.

Militærflyplassen ligger rundt 40 kilometer sør for sentrum av Kyiv. Det russiske angrepet skjer fra luften, ikke bakken, ifølge meldingene. Tidligere natt til lørdag meldte Ukrainas hær om at den hadde skutt ned et russisk transportfly ved Vasylkiv.

Det har vært et lignende forsøk der Russland har gjennomført luftangrep mot luftbasen Hostomel nordvest for Kyiv. Det skjedde torsdag. Da ble angrepet slått tilbake av ukrainske styrker.