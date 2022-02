Sju døde i jordskjelv i Indonesia

En mann inspiserer skadene på et ødelagt hus etter jordskjelvet fredag. Foto: Suryo Wibowo / AP / NTB

NTB

Sju personer mistet livet og 85 ble skadd i fredagens jordskjelv på Sumatra i Indonesia, opplyser lokale myndigheter lørdag.

Skjelvet hadde en styrke på 6,2. Episenteret var om lag 12 kilometer under jordens overflate, rundt 66 kilometer nordvest for byen Bukittinggi, ifølge opplysninger fra det amerikanske jordskjelvsenteret U.S. Geological Survey.

Over 5.000 personer ble midlertidig innlosjert i evakueringssentre. Natt til lørdag pågikk fortsatt lete- og redningsarbeid i området, ettersom det fulle omfanget ennå ikke var kartlagt.

Skjelvet utløste panikk blant lokalbefolkningen, og det kunne merkes også i nabolandene Malaysia og Singapore.