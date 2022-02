Ukraina ber IMF om nødfinansiering

NTB

Ukraina ber Det internasjonale pengefondet (IMF) om nødfinansiering, opplyser fondets leder Kristalina Georgieva.

IMF har fra før et eksisterende hjelpeprogram med Ukraina til en verdi av 2,2 milliarder dollar, rundt 19,5 milliarder kroner.

Nå har Ukrainas regjering i tillegg bedt IMF om nødfinansiering, opplyste Georgieva fredag kveld.

Planen var at det eksisterende låneprogrammet skal avsluttes i juni, men Georgieva sier at IMF har en rekke verktøy til rådighet for å gi Ukraina hjelp.