Russland med Nato-trussel mot Sverige og Finland

Russland advarer dersom krigen i Ukraina skulle føre til at Sverige eller Finland skulle ønske medlemskap i Nato.

– Finlands og Sveriges innlemmelse i Nato vil ha alvorlige militære og politiske konsekvenser, sier talsperson Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet til det russiske nyhetsbyrået Tass.

Bakgrunnen er at både Sverige og Finland var med på Nato-møtet fredag. Ingen av landene er, i likhet med Ukraina, en del av forsvarsalliansen. Russlands angrep på naboen i sør har derimot også vekket til live debatten om Nato-medlemskap hos de nordiske nabolandene.

– Det er viktig for Finland og Sverige å være involvert i Nato-møtet på grunn av for eksempel situasjonen i den Østersjøen, sa utenriksminister Pekka Haavisto til YLE i forkant av møtet.

Både Sverige og Finland deltok på et digitalt toppmøte mellom stats- og regjeringssjefene i Nato fredag om Ukraina-situasjonen. Les mer Lukk

Sverige svarer

En del av Russlands argumentasjon for invasjonen, er at de har ønsket en garanti for at Ukraina aldri kan bli en del av Nato.

– Den svenske linjen er tydelig. I Sverige er det vi selv som bestemmer over vår sikkerhetspolitiske linje, svarer Sveriges statsminister Magdalena Andersson under en pressekonferanse fredag kveld, ifølge Expressen.

Hun påpekte også at det spesielt nå var viktig med stabilitet og forutsigbarhet på den svenske sikkerhetspolitiske linjen.

Ekspert: – Russland ser ikke på Sverige som nøytralt

– Det er ganske i tråd med det de har sagt hele tiden. Dr har kommet med lignende trusler før, men har anstrengt seg for å uttrykke seg i mer fordekte ordelag. Russland kjenner muligens at ønsker å være ekstra tydelige og avskrekkende med sine trusler slik situasjonen er nå, sier Tony Ingesson, ekspert på etterretningsanalyse ved Lunds universitet til samme avis.

Han sier at Russland allerede nesten ser på spesielt Sverige som et Nato-land gitt det nære samarbeidet.

– Det er slik Russland har forholdt seg til oss. De betrakter oss ikke helt som et nøytralt land, sier han.