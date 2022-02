Kyiv forbereder seg på natt med luftangrep

NTB

Det meldes om eksplosjoner i en rekke bydeler i Kyiv. Innbyggerne forbereder seg på en natt med luftangrep mot den ukrainske hovedstaden.

Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko skriver på Twitter at det har vært fem eksplosjoner med 3–5 minutters mellomrom i nærheten av et varmekraftverk i Kyiv.

Ifølge nyhetsbyrået AP kan lyden av eksplosjoner og skyting høres stadig nærmere regjeringskvartalet. Byens innbyggere er blitt bedt om å søke seg til tilfluktsrom, melder lokale medier.

Ved 20-tiden lokal tid kunne det høres et kraftig smell i nærheten av Maidan-plassen i sentrum av Kyiv. Det var her tusenvis av demonstranter samlet seg i 2013 og 2014, protester som førte til at en mer vestligorientert regjering fikk makten i landet.