Zelenskyj på video: – Vi er alle her i Kyiv

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier i en ny video at «vi er fortsatt i Kyiv». Omringet av fire medarbeidere lover han å forsvare landet.

Videosnutten er delt på Twitter av en antikorrupsjonsgruppe.

– Vi er alle her. Militæret vårt er her. Samfunnets borgere er her. Vi forsvarer alle vår uavhengighet, vårt land, og slik vil det fortsette, sier Zelenskyj i videoen, som er filmet utenfor presidentpalasset i Kyiv.

USAs utenriksdepartement har meldt at de tror Zelenskyj er et hovedmål for russerne.

Zelenskyj har tidligere sagt at han er enig.

– Vi har informasjon om at fienden har erklært meg som sitt første mål og min familie er andre mål, sa han torsdag og avviste rapporter om at han skulle ha forlatt landet.

– Jeg blir i hovedstaden med mitt folk, sa han og la til at han ikke har lov å si akkurat hvor han oppholder seg.