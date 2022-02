Russland begrenser tilgangen til Facebook

NTB

Det russiske medietilsynet Roskomnadzor sier de delvis begrenser russiske innbyggeres tilgang til Facebook fra og med fredag.

Det skjer etter at det sosiale medienettverket utestengte kontoene til flere Kreml-støttede medier som omtalte invasjonen i Ukraina.

Roskomnadzor sier fredag at de krever at Facebook opphever blokkeringen av det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti, den statlige TV-kanalen Zvezda og nyhetssidene som støtter Kreml, Lenta og Gazeta.

I en uttalelse sier kommunikasjonstilsynet at de delvis begrenser Facebook-tilgangen for å beskytte de russiske mediene. De opplyser også at landets utenriksdepartement og påtalemyndighetens kontor mener Facebook «bryter grunnleggende menneskerettigheter og friheter, i tillegg til rettighetene og frihetene til russiske statsborgere».