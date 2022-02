Polen vil stenge luftrommet for russiske flyselskap

NTB

Russiske flyselskap skal ikke få fly over Polen, dersom landets regjering får det som de vil.

– Jeg har bedt om at regjeringen forbereder en resolusjon som fører til at luftrommet blir stengt for russiske flyselskap, sier statsminister Mateusz Morawiecki på Twitter.

Luftrommet er stengt over Ukraina, Moldova og deler av Russland på grunn av den russiske invasjonen av Ukraina.

I 2021 stengte EU luftrommet sitt for hviterussiske fly etter at et fly ble tvunget av landets myndigheter til å lande og den opposisjonelle journalisten Roman Protasevitsj ble pågrepet av myndighetene.