Ukraina villig til å snakke med Putin – forsker mener Putins tvangsdiplomati kan virke

Ukraina vil snakke med Russlands president Vladimir Putin, men det er ikke aktuelt å diskutere en kapitulasjon. Det kan bety opphør i krigen, mener forsker.

Russland har tilbudt myndighetene i Kyiv forhandlinger i Hviterusslands hovedstad Minsk, mens ukrainske myndigheter har sagt de heller vil møtes i Polen.

– Zelenskyj har nå, ifølge flere medier, sagt seg villig til å forhandle fram en mulig våpenhvile med russiske motparter, sier Tormod Heier ved Forsvarets høyskole til NTB.

– Dette betyr at det kan bli et opphør i krigen, rett og slett fordi kostnadene, sett fra ukrainsk side, er større enn å bli en nøytral demilitarisert sone mellom Russland og Vesten. Dette er en form for tvangsdiplomati som Vesten ikke skjønner seg på, sier Heier.

RIA Novosti melder at myndighetene i Kyiv er klare til å snakke med Putin, men at det ikke er aktuelt å diskutere en kapitulasjon.

Kreml opplyser at Ukraina ønsker å holde møtene i Warszawa Polen. Men ifølge Kreml har Putin allerede ringt Hviterusslands president Alexandr Lukasjenko for å organisere samtalene, melder Sky News fredag ettermiddag.

Vil holde samtaler

Russland har tidligere uttalt at de er villige til å holde samtaler med Ukraina, så lenge Ukraina demilitariserer eller overgir seg.

– Vi er klare for forhandlinger når som helst, så snart Ukrainas væpnede styrker svarer på våre krav og legger ned våpnene, sa Lavrov i en tale.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj oppfordrer Putin til å sette seg ved forhandlingsbordet.

– Kampene raser over hele Ukraina. La oss sette oss ved forhandlingsbordet for å stoppe drapene, sa presidenten i en tale rettet til Putin.

Heier mener ukrainerne har satt hardt mot hardt fram til nå, men at det da har ført til invasjonen denne uken.

– Da må ukrainerne også være innstilt på å ta konsekvensene: forsterket tvang fra russisk side – gjennom en invasjon fra tre kanter som har som mål å gjennomføre en regimeendring. I realiteten betyr dette å ta Kyiv så raskt som mulig, og gjøre Ukraina om til en bufferstat mot USA og Nato, sier Heier.

Mener Nato tjener på forhandlinger

Han sier både den ukrainske befolkningen og Nato vil tjene på at partene setter seg ved forhandlingsbordet.

– Dette er fordi en eventuell langvarig krig, der flesteparten av de 250.000 soldatene og store deler av befolkningen, vil fortsette krigen gjennom opprørskrig eller geriljakrig, vil gjøre det vanskelig for Nato å stå utenfor krigen, sier Heier.

– Dette er fordi Nato-landene Polen, Slovakia, Ungarn og Romania, da vil bli svært viktige «safe havens» for de ukrainske opprørerne. Særlig med tanke på hvile og restitusjon, tilgang på etterretning, våpen, rekrutter og ammunisjon i videre kamp inne i Ukraina, sier han.

Oppfordret til å avsette regjeringen

I en tale fredag oppfordret Putin den ukrainske hæren om å avsette regjeringen i Kyiv.

I samme tale kaller den russiske presidenten ukrainske myndigheter «en gjeng narkomane og nynazister», til tross for at den ukrainske presidenten er jødisk.

Putin har tidligere uttalt at krigen i Ukraina var den eneste måten å bevare russisk sikkerhet på.

– Det hadde vært så mye enklere å snakke med dere direkte enn nazistene som har overtatt Kyiv, sier Putin i en TV-sendt tale fredag.

– Jeg vil snakke direkte til ukrainske tjenestemenn. Ikke la disse nasjonalistene bruke dere, kvinnene deres, barna deres, de eldre, bruke dem som menneskelige skjold, sier Putin.

Han skryter av sin egen hær for innsatsen i Ukraina.

– Jeg vil også trekke fram den russiske hærens effektivitet. De har oppført seg hederlig, heroisk, og de er effektive i å beskytte det russiske folk og sitt hjemland, sier den russiske presidenten.