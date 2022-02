CNN: Russisk flyplass truffet av ukrainsk rakett

NTB

Geolokalisering av videoer og bilder i sosiale medier viser at en russisk flyplass nær grensa mot Ukraina er truffet av minst en rakett, skriver CNN.

Det er uklart hvem som gjennomførte angrepet. Verken den ukrainske eller den russiske regjeringen har kommentert hendelsen.

Videoene CNN viser til viser tilsynelatende at en langtrekkende rakett treffer flyplassen og at det har brutt ut flere branner på rullebanen, som er i Millerovo i Russland rundt 16 kilometer fra grensa mot Ukraina.

Komsomolskaja Pravda melder at et ukrainsk Tochka-U-missil traff militærflyplassen fredag. Avisen siterer en kilde hos politiet i området.

En annen avis, Rostov Gazeta, melder at Millerovo ble angrepet av væpnede styrker fra den ukrainske hæren. De melder at et ukjent antall mennesker er såret.

Millerovo er en del av Russlands sørlige militærdistrikt, og huser en del av det russiske flyvåpenet som blant annet har to skvadroner med SU-30SM-fly.