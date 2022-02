FN frykter at flere millioner vil flykte fra Ukraina

NTB

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) forbereder seg på opptil fire millioner ukrainske flyktninger.

Frykten er at dette scenarioet kan bli virkelighet hvis krigshandlingene i Ukraina fortsetter å eskalere.

Allerede har flere tusen ukrainere krysset grensene til Polen, Moldova, Slovakia og også Russland. En talsmann for UNHCR sa fredag at de står klare til å hjelpe dem som flykter.

Også FNs barnefond Unicef styrker sitt nærvær i Moldova, Romania og Polen, i tillegg til Ungarn og Slovenia. Tilfluktssteder for kvinner og barn settes opp langs fluktrutene.

Så langt har FN fått meldinger om 25 drepte sivilpersoner og over hundre sårede i Ukraina etter at Russland startet sin invasjon. Det antas at de reelle tallene kan være langt høyere.