Ukrainas militære åpner for at eldre kan melde seg

NTB

Alle voksne sivile får verve seg til den ukrainske hæren. Meldingen kom fra Ukrainas forsvarsdepartement fredag formiddag.

– Jeg har tatt beslutningen om å engasjere patrioter over 60 år som er mentalt og fysisk klare til å motstå og beseire fienden, skriver forsvarsminister Oleksij Reznikov på Facebook.

Reznikovs melding er en presisering av en tidligere beskjed der det het at det ikke var noen aldersgrenser, noe som skapte tvil om det også ble åpnet for mindreårige.

– I dag trenger Ukraina alle. Alle prosedyrer for å bli med i de væpnede styrkene har blitt forenklet. Du trenger kun et pass og en identifiserende kode. Det er ingen aldersgrenser, står det i en offisiell uttalelse fra det ukrainske forsvarsdepartementet, ved hærsjef Jurij Galusjkin, på Twitter.

Russiske og ukrainske styrker kjemper akkurat nå inne i den ukrainske hovedstaden Kyiv.

Torsdag kveld utstedte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj et dekret om full mobilisering.

Det medfører at alle vernepliktige kalles inn og blir og klargjort for krig, og at ingen menn mellom 18 og 60 år får forlate landet.

Allerede har landets reservestyrke på rundt 200.000 blitt innkalt til tjeneste, men Zelenskyj utelukket så sent som tirsdag en full mobilisering.