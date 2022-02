Stor usikkerhet for norske bedrifter i Russland

NTB

Sanksjonene som vestlige land har ilagt Russland, kan skape problemer for norske bedrifter som opererer i landet – men akkurat hvordan er foreløpig usikkert.

– Det er litt tidlig å si, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank Norge til NTB.

Mange detaljer i de ulike sanksjonspakkene er fortsatt ikke kjent, selv om de ble lagt fram torsdag ettermiddag og kveld. USAs og Storbritannias nye sanksjoner har lagt store hindringer på russiske banker og selskapers mulighet til å hente kapital i dollarmarkedet. Norge skal trolig følge EUs sanksjoner, som også går på eksportfinansiering og en rekke konkrete sektorer.

– Problemet er at det ikke har kommet detaljer om hvilke enheter og tiltak som rammes. Vi kan ikke si noe i detalj om hvilke sektorer og transaksjoner som blir rammet, sier Jullum.

Færre hindre når det gjelder betalingsstrømmer

Sanksjonene skal først og fremst legge hindre i veien for at russisk økonomi kan finansiere seg utenfor Russland. I tillegg har EU åpnet for det de kaller «eksportkontroll». Hva det vil si konkret, er heller ikke kjent. Da Russland invaderte Krim i 2014, endte det med at norsk lakseeksport til Russland ble rammet av sanksjoner og motsanksjoner.

– Foreløpig er det mulig å overføre midler mellom Norge og Russland. Russland er ikke utelukket fra det internasjonale finanssystemet, men bankene deres er ilagt begrensninger på hva de kan gjøre. For norske bedrifter er det avhengig av hvem de har forbindelser til, sier Jullum.

Han sier selve den fysiske strømmen av varer og tjenester kan bli rammet av sanksjonene, men det er færre hindre når det gjelder betalingsstrømmer.

Det skyldes blant annet at Russland ikke er blitt utestengt fra det internasjonale transaksjonssystemet Swift, som ville gjort langt de fleste banktransaksjoner umulige. Jullum påpeker at fraværet av denne sanksjonen trolig bidro til at børsfallet i Moskva og i resten av verden ble mindre enn ventet torsdag.

Markedet var lettet over sanksjonsnivået

– Sanksjoner mot olje- og gasseksport og ekskludering fra Swift ville gjort vanvittig vondt både i Russland og Europa. Markedet var lettet. Så kan man diskutere om Russland egentlig føler seg straffet eller ikke, sier sjeføkonomen.

USAs president Joe Biden sa i sin tale torsdag kveld at USA ønsket å stenge Russland ute fra Swift, men at EU-landene sa nei.

– Swift er et system der alle finansielle transaksjoner ligger. Hvis Russland blir kastet ut, blir det ikke mulig å overføre penger mellom Russland og verden utenfor. Hvis man kjøper en vare på nettet, for eksempel, så må butikken ha en Swift-kode for å få informasjon om at du har betalt for varen, forklarer Jullum.