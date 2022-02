Wallace: Vladimir Putin har vært innstilt på invasjon i over et år

Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace tror diplomatiet før Russlands invasjon av Ukraina var et russisk narrespill, for å kjøpe seg mer tid. Han har ingen tro på at Russland gikk inn i samtalene med ønske om å få til en løsning. Les mer Lukk

NTB

Storbritannias forsvarsminister sier Putin har vært innstilt på å invadere Ukraina i over et år. Han kaller diplomatiet før invasjonen et russisk narrespill.