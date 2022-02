Analytikere og embetsfolk: Invasjonen viser hvor isolert Putin er

Russlands invasjon av Ukraina har åpnet opp et vindu til en stadig mer paranoid og politisk isolert Vladimir Putin, sier analytikere og vestlige embetsfolk.

NTB

Russlands invasjon av Ukraina har åpnet opp et vindu til en stadig mer paranoid og politisk isolert Vladimir Putin, sier analytikere og vestlige embetsfolk.

Enkelte vestlige statsledere, blant dem Frankrikes president Emmanuel Macron, har tidligere forsøkt å behandle Putin som en pålitelig, men utfordrende, forhandlingspartner.

Men alle forestillinger om at Putin handler rasjonelt, har gått rett ut vinduet etter at han mandag anerkjente de ukrainske utbryterregionene Luhansk og Donetsk som selvstendige stater og holdt en svært oppsiktsvekkende og intens tale, der han sådde tvil om Ukrainas rett til å eksistere som stat.

Bare noen timer tidligere hadde han ifølge Frankrike forpliktet seg til å forsøke å finne en diplomatisk løsning i en telefonsamtale med Macron.

En annen mann

En tjenesteperson ved det franske presidentpalasset, som ønsker å være anonym, sier at Putins tale om Ukraina blandet sammen «rigide og paranoide ideer» som lignet inntrykket Macron hadde fått i sitt fem timer lange møte med Putin bak lukkede dører tidligere i februar.

– Den Putin som Macron møtte i Kreml, er ikke den samme som han møtte i desember 2019. Det han så i Kreml, var en Putin som var mer rigid og isolert, sier tjenestepersonen.

De to presidentene møttes sist på et møte om Ukraina i Paris i 2019. Tidligere samme år tok Macron imot Putin til samtaler på sin sommerresidens ved Middelhavet i et forsøk på å engasjere Moskva. Der møtte en smilende Putin opp med en bukett blomster til Macrons kone Brigitte.

Frankrikes president Emmanuel Macron fordømmer Russlands militære aksjon mot Ukraina. Les mer Lukk

«Full tonto»

Bildene fra den gangen står i grell kontrast til Putins opptreden denne uka. I mandagens tale beskyldte han feilaktig Ukraina for å forsøke å anskaffe seg atomvåpen, og sa at «regimet i Kyiv» vil være ansvarlige for videre blodsutgytelse.

– Det var en ekstremt voldelig analyse, paranoid og med vrangforestillinger … med mange historiske løgner, sa Frankrikes europaminister Clement Beaune.

I en samtale med soldater som ble fanget opp på kamera , sa Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace denne uka at Putin har blitt «full tonto», på norsk omtrent det samme som «helt idiot», og at den russiske presidenten er en mann uten venner og uten allianser.

Vladimir Putin talte torsdag, og advarte blant annet mot å prøve å hindre de russiske operasjonene i Ukraina. Les mer Lukk

Stram regi

Mandagens tale ble sendt på TV etter et stramt koreografert møte i Russlands sikkerhetsråd, der rundt et tjuetalls tjenestepersoner deltok.

De satt i stive stoler på rundt 20 meter unna Putin, som fulgte med bak et skrivebord mens de ga sitt samtykke til anerkjennelsen av Luhansk og Donetsk.

I et særlig pussig øyeblikk, ydmyket Putin Sergej Narysjkin, den mektige sjefen for den russiske utenlandsetterretningen, da Narysjkin stammet og mumlet.

– Snakk tydelig! Sergej! Ja eller nei, spurte Putin mens han utålmodig trommet på bordet med hendene.

Narysjkin så ut til å samle seg, før han glippet og sa at de to regionene bør bli del av Russland.

– Vi snakker ikke om det eller diskuterer det, lo Putin hånlig.

– Vi snakker om å anerkjenne uavhengigheten eller ikke!

En annen skurrende detalj som enkelte har merket seg, er at klokkene til forsvarsminister Sergej Shpogu og utenriksminister Sergej Lavrov viste en annen tid enn det klokka skulle være under det angivelig direktesendte opptrinnet.

Ideologi over pragmatisme?

Den franske forfatteren Michel Eltchaninoff, som har skrevet boka «Inside the Mind of Vladimir Putin» sier at mens Putin har gitt uttrykk for ideer som dem i talen og i det koreograferte møtet tidligere, har det vært en urovekkende endring i hvordan han legger dem fram.

– Denne noe sadistiske, ydmykende iscenesettelsen hadde en utrolig effekt, sier Eltchaninoff.

Ifølge ham er Putin bestemt på å «vise at det er han alene som bestemmer», og at det hele nesten kan ses som en referanse til hvordan makt ble representert i Sovjetunionen under Josef Stalin.

Ifølge Eltchaninoff bryter Putin med virkeligheten for å være tro mot sin egen ideologi.

– Vi har alltid sagt at han er en pragmatisk leder, og en god taktiker. Vil han ofre pragmatismen for ideologien sin? Det er mulig. Han ser i det minste ut til å være klar til å gå til krig, sier han.

Russiske Tatjana Stanovaja, som grunnla det politiske analysesenteret R. Politik og er stipendiat ved den Moskva-baserte tankesmia Carnegie Moscow Center, spår mørke tider i vente.

– I dag er dagen Vladimir Putin gikk over til den mørke siden av historien, skrev hun på Telegram etter talen.

– Dette er begynnelsen på slutten av hans regime, som nå kun kan stole på bajonettene, het det videre.