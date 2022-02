Afrikanske Union fordømmer Russland

NTB

Den afrikanske union fordømte torsdag Russlands angrep på Ukraina i sterke ordelag og krevde øyeblikkelig våpenhvile.

AUs leder, Senegals president Macky Sall, og Moussa Faki Mahamat, som er leder for AU-kommisjonen, sier i et felleskommunike at de er svært bekymret for situasjonen og frykter en global konflikt.

De krever at Russland respekterer folkeretten og Ukrainas territorielle integritet og suverenitet og sier konflikten må løses gjennom forhandlinger i regi av FN.