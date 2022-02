Kraftige eksplosjoner i Kyiv

NTB

Flere utenlandske journalister melder om kraftige eksplosjoner i sentrum av Ukrainas hovedstad Kyiv.

Både CNN og The Guardian melder at det ble hørt to kraftige eksplosjoner i sentrum av byen natt til fredag.

– Angrep mot Kyiv med krysserraketter og ballistiske missiler er nettopp gjenopptatt, melder en rådgiver i innenriksdepartementet på Telegram.

Også Ukrainas tidligere ambassadør i Østerrike, Oleksandr Stjerba, sier at han hørte to kraftige smell i halv 5-tiden lokal tid.

En video som er lagt ut, viser en ildkule over byen etter det som trolig var et russisk rakettangrep.

Andre kilder sier at to russiske raketter ble skutt ned av ukrainsk luftvernild, mens en tjenestemann i innenriksdepartementet sier at et russisk fly er skutt ned.