USA: Troverdige rapporter om at ansatte ved Tsjernobyl er tatt som gisler

USA uttrykker stor bekymring for det de mener er troverdige rapporter om at ansatte ved atomkraftverket i Tsjernobyl er tatt til gissel av russiske styrker. Bildet viser konstruksjonen som er bygget over den nedsmeltede reaktoren ved atomkraftverket, som i 1986 var åsted for verdens verste atomkatastrofe. Foto: Efrem Lukatskij / AP / NTB

NTB

USA uttrykker stor bekymring for det de mener er troverdige rapporter om at ansatte ved atomkraftverket i Tsjernobyl er tatt som gisler av russiske styrker.

Pressesekretær Jen Psaki i Det hvite hus sa torsdag at «vi fordømmer det ,og vi ber om at de løslates».

Videre sa hun at USA ikke har opplysninger om tilstanden til kraftverket, der det fortsatt lekker ut radioaktivt materiale flere tiår etter ulykken i 1986 – verdens verste atomkatastrofe.

Hun understreket at gisseltaking ved kraftverket kan spolere arbeidet med å vedlikeholde anlegget, noe som er «utrolig urovekkende og svært bekymringsfullt».

Psakis uttalelser kom etter at en rådgiver til en høytstående tjenesteperson i det ukrainske forsvaret skrev på Facebook at de ansatte var blitt tatt som gisler da russiske styrker tok kontrollen over kraftverket.

– Meningsløst angrep

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Mykhailo Podoljak beskriver situasjonen som et «fullstendig meningsløst angrep fra russisk side».

Torsdag ettermiddag kom de første meldingene om sammenstøt i nærheten av atomkraftverket. Russiske soldater tok kontrollen mens ukrainske styrker uten hell forsøkte å bekjempe dem fra tre sider.

Zelenskyj skrev på Twitter at Russland forsøker å ta kontroll over området.

– Russiske invasjonsstyrker forsøker å overta Tsjernobyl. Våre styrker ofrer livet for å hindre en gjentakelse av tragedien fra 1986, skrev Zelenskyj. Videre omtalte han det som en «krigserklæring mot hele Europa».

Signal til Nato?

En russisk sikkerhetskilde sier til Reuters at Kreml ønsker å ha kontroll over kraftverket for å signalisere til Nato at alliansen ikke skal blande seg militæret. Tsjernobyl ligger rundt 13 mil nord for Ukrainas hovedstad Kyiv, nære grensa til Hviterussland.

Kjernekraftverket ble i 1986 rammet av en stor eksplosjon som sendte enorme mengder radioaktive partikler ut i atmosfæren, og så videre over hele Europa med vinden.

Norge var et av landene som ble hardest rammet, blant annet gjennom at dyr på utmarksbeite fikk i seg partikler. Verdens helseorganisasjon har anslått at strålingen fra Tsjernobyl til sammen vil koste 9.000 mennesker livet.

Det omkringliggende området er fortsatt øde, og det er bygget en stor betongkonstruksjon over den nedsmeltede reaktoren for å begrense strålingen.