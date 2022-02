Boligblokker i Mariupol rammet av granater

NTB

Nærmere 20 høyblokker i den ukrainske byen Mariupol er rammet av russiske granater, melder byens myndigheter.

Alle de 17 boligblokkene som er truffet, ligger i den østlige delen av svartehavsbyen, nærmest frontlinjen mellom regjeringsstyrker og separatistene.

23 sivile beboere og 23 soldater er såret og får legebehandling, og strømmen er delvis borte.

Mariupol, som ligger ved Azovhavet mellom Krim og de to separatistrepublikkene Donetsk og Luhansk, ble angrepet av russiske styrker torsdag morgen, men Ukrainas militære sier at byen fortsatt er under ukrainsk kontroll.

1.700 mennesker rømte fra byen torsdag, og myndighetene sier at flere tog blir satt inn for å evakuere beboere.

Mariupol var en viktig eksporthavn for kull og stål fra Donbas-området, som nå er delvis under separatistisk kontroll. Byen er strategisk viktig for Russland siden den ligger på veien mellom Krim og Russland, og Russlands eneste andre direkte vei til Krim, er over en ny bro i Azovhavet.