FNs sikkerhetsråd innkalles til nytt Ukraina-møte

NTB

USA og Albania ønsker et nytt møte om Ukraina i FNs sikkerhetsråd fredag kveld og legger fram en ny resolusjon som krever at Russland trekker seg ut.

Resolusjonen er dømt til å nedstemmes fordi Russland har vetomakt, men USA mener at det i seg selv vil vise hvor isolert Russland er.

En avstemning om samme tekst ventes å finne sted i hovedforsamlingen etterpå, der ingen av de 193 medlemmene har vetorett, men der en resolusjon ikke er bindende som i Sikkerhetsrådet.

Forslaget innebærer ifølge AFP, som har sett utkastet, at Russland fordømmes i sterke ordelag for brudd på FN-charteret om at ingen medlemsland skal angripe andre land.