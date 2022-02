Ekspolitimenn dømt for å ha krenket George Floyds borgerrettigheter

Tre tidligere politimenn er dømt for å ha krenket George Floyds borgerrettigheter. De tre, fra venstre J. Alexander Kueng, Thomas Lane og Tou Thao, gjorde ikke nok for å forhindre at Floyd ble drept, mener juryen.

Tre tidligere politimenn er dømt for å ha krenket George Floyds borgerrettigheter. De tre gjorde ikke nok for å forhindre at Floyd ble drept, mener juryen.