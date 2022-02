Kreml: Putin og Macron diskuterer Ukraina

Russlands president Vladimir Putin diskuterer «den russiske militæroperasjonen» med Frankrikes president Emmanuel Macron, melder Kreml torsdag kveld.

Ifølge presidentens kontor i Paris ringte Macron til Putin for å be om en umiddelbar stans i offensiven i Ukraina.

– Etter å ha snakket med den ukrainske presidenten og koordinert det med ham, ringte presidenten Vladimir Putin for å kreve en umiddelbar stans i de russiske militæroperasjonene, heter det i meldingen fra Elyséepalasset.

Det var Russland som først meldte om samtalen mellom de to lederne, et knapt døgn etter at Russland startet angrepet på Ukraina.

Kreml oppgir at de to lederne diskuterte «den russiske militæroperasjonen», og at samtalen var en «seriøs og oppriktig meningsutveksling».

Ifølge Kreml ga Putin en utfyllende forklaring på hvorfor Russland har valgt å gjennomføre en «militær spesialoperasjon» i nabolandet.

Det er ikke tidligere meldt at Putin har snakket med en vestlig leder etter at Russland startet angrepet mot Ukraina tidlig torsdag morgen.

USAs president Joe Biden har sagt at han ikke har tenkt å snakke med Putin.