Biden varsler knusende sanksjoner

NTB

USAs president Joe Biden la torsdag fram en pakke med sterke sanksjoner mot Russland som følge av invasjonen av Ukraina.

– Putin valgte denne krigen. Nå må han og landet hans bære konsekvensene, sa Biden i en tale til nasjonen torsdag kveld norsk tid.

I talen la han på bordet en pakke med sterke sanksjoner.

– Dette vil påføre russisk økonomi store kostnader, både umiddelbart og over tid. Vi har med vilje designet disse sanksjonene slik at de maksimerer den langsiktige virkningen på Russland og minimerer virkningen på USA og våre allierte, sa Biden.

Han la vekt på at sanksjonene er samordnet internasjonalt, slik at Russlands evne til å gjennomføre transaksjoner i dollar, pund, euro og yen vil bli sterkt begrenset.

Skjerpede sanksjoner

Dette er noen av sanksjonene Biden vil innføre:

* USA innfører nye begrensninger på hva som kan eksporteres til Russland.

* Fire nye russiske banker blokkeres.

* En rekke medlemmer av den russiske eliten ilegges personlige sanksjoner.

– Dette er folk som personlig tjener på Kremls politikk. De bør dele smerten, sa Biden.

USA sender ingen soldater til Ukraina

Presidenten sier at det ikke er aktuelt for USA å sende soldater til Ukraina, men at landet vil forsvare hver tomme i Natos medlemsland.

– Nato er mer besluttsomt enn noensinne, og vil gjøre alt for å forsvare alliansens medlemsland. Et angrep på én er et angrep på alle, sa Biden da han holdt en tale i forbindelse med krigen i Ukraina torsdag.

Han sa også at USA kommer til å sende soldater til Tyskland for å styrke Nato i møte med den russiske invasjonen i Ukraina.

– Vi forbereder flere tiltak hvis det skulle bli nødvendig å forsvare våre medlemsland, sa han.

En tjenestemann i det amerikanske forsvarsdepartementet opplyser ifølge nyhetsbyrået AFP at det er snakk om 7.000 soldater som skal sendes til Tyskland.