NTB

Lokale myndigheter i fylket Kherson sør i Ukraina opplyser at 13 sivile er drept etter at Russland iverksatte invasjonen natt til torsdag.

Også ni ukrainske soldater er drept i kampene med russiske styrker, opplyser fylkesadministrasjonen.

De oppgir også at russiske soldater har tatt kontroll over grensestasjoner mellom fastlandet og Krim-halvøya og en vei over elven Dnipro.