Støre: Putin ser ut til å ville endre styresettet i Ukraina

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre tolker Putins uttalelser som at Russland vil endre styresettet i Ukraina. Støre frykter en veldig høy humanitær pris.

– Jeg vil nødig gjøre meg til en fortolker av de indre tanker som den russiske presidenten har bak det han sier, sa Støre på spørsmål om hva regjeringen anser som Putins mål med invasjonen av Ukraina.

– Men det han har sagt i dag, peker i retning av at han skal okkupere og endre styresettet i Ukraina. Der sitter en valgt president, og hvis det er formålet, så tegner det et bilde av en veldig omfattende militær operasjon for å nå det målet: En operasjon med veldig høy humanitær pris, sa Støre.