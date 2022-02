Ingen kinesisk kritikk av Russlands angrep

Talsperson Hua Chunying for Kinas utenriksdepartementet vil ikke kalle Russlands angrep på Ukraina for en invasjon.

Kinesiske myndigheter sier de forstår Russlands «rimelige sikkerhetsbekymringer» overfor Ukraina.

– Beijing har alltid respektert suvereniteten og territoriet til alle, men vi har også sett at det ukrainske spørsmålet har sin egen kompliserte og unike historie, heter det i en uttalelse fra Kinas regjering.

Kina unngår helt å kritisere det omfattende russiske angrepet på Ukraina natt til torsdag. Utenriksdepartementets talsperson Hua Chunying vil ikke kalle militæraksjonen for en invasjon, og mener dette begrepet er «fordomsfullt».

Sterke bånd

Det antas at den kinesiske holdningen kan bidra til å minske effekten av vestlige lands sanksjoner mot Russland.

Kinesiske myndigheter sier også at de har godkjent import av russisk hvete.

Kinas bånd til Russland er blitt sterke under president Xi Jinping. Tidligere i februar møtte han president Vladimir Putin under vinter-OL i den kinesiske hovedstaden. Kinas kjøp av russisk gass har bidratt til å styrke den russiske økonomien, som helt siden annekteringen av Krim i 2014 har vært preget av vestlige sanksjoner.

– Kina følger den nye situasjonen nøye

Kina ber imidlertid alle parter om å beherske seg og sier de følger situasjonen i Ukraina nøye.

– Kina følger den nye situasjonen nøye, og vi ber om at alle parter utviser beherskelse og hindrer at situasjonen kommer ut av kontroll, sier Hua Chunying.

Kina har tidligere gitt USA og vestlige allierte skylden for å «fyre opp» Ukraina-krisen, og Hua sa under et pressemøte onsdag at amerikanerne «helte bensin på bålet».