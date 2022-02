Boris Johnson: Vår verste frykt har blitt virkelighet

NTB

Storbritannias statsminister Boris Johnson advarer om at «vår verste frykt har blitt virkelighet» i situasjonen mellom Russland og Ukraina.

– President Putin har utløst krig på vårt europeiske kontinent. Utallige missiler og bomber har regnet ned over en helt uskyldig befolkning, sa Johnson i en TV-tale til det britiske folk mandag.

Han sier at Storbritannia vil iverksette en massiv sanksjonspakke med det formål å skade russisk økonomi.

Johnson referer også til Russlands president Vladimir Putin som en diktator.

– For alle hans bomber, stridsvogner og missiler tror jeg ikke at den russiske diktatoren noen gang vil undertrykke ukrainernes nasjonalfølelse og deres lidenskapelige tro på at landet deres skal være fritt, sa den britiske statsministeren.