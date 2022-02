Stoltenberg: Krig i Europa i et omfang vi trodde hørte historien til

NTB

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier freden i Europa er blitt knust av det russiske angrepet på Ukraina. Det er målrettet mot urbane strøk, sier han.

Stoltenberg kaller Russlands angrep for brutale krigshandlinger.

– Freden på vårt kontinent er blitt knust. Vi har nå krig i Europa i et omfang vi trodde hørte historien til, sier Stoltenberg.

– Dette setter utallige sivile liv i fare. Det er angrep fra flere hold som er målrettet mot militær infrastruktur og urbane strøk, sier Nato-sjefen.

Stoltenberg kaller det en kaldblodig og planlagt fullskala invasjon av Ukraina. Ifølge ham bruker Vladimir Putin nå våpenmakt for å skrive om historien.

Nato vil gjøre hva som er nødvendig for å beskytte forsvarsalliansen, understreker Stoltenberg.

– Russland har lukket døren

På en pressekonferanse i Brussel torsdag fikk Stoltenberg spørsmål om han fortsatt vil tilby Putin et møte for å diskutere situasjonen. Det ville han ikke svare på.

– Vi har rakt ut en hånd til Russland i ukevis, men de har ikke tatt det på alvor. De har lukket døren for en politisk løsning, sier Stoltenberg.

– Det beklager vi, men det er dessverre realiteten. Det påvirker sikkerheten for oss alle. Det er derfor vi øker vår tilstedeværelse i Øst-Europa, sier Nato-sjefen.

Nytt Europa

Stoltenberg sier at det er en ny virkelighet og et nytt Europa etter invasjonen i Ukraina.

– Det er en aggressiv handling mot et fredelig land og en alvorlig trussel mot europeisk sikkerhet, sier han.

Han understreker at invasjonen ikke kom som noen overraskelse, men er noe Nato har advart mot i månedsvis.

Utplasserer flere styrker

Natos forsvarsplaner er blitt iverksatt. Stoltenberg sier at det er planer som dekker hele Natos østfront.

– Det gir våre militære ledere noen flere fullmakter innenfor politisk besluttede retningslinjer. De kan utplassere styrker der det er behov for det, sier Stoltenberg.

Han understreker at det er snakk om forsvarsmessige utplasseringer som ikke kan bli sett på som en aggresjon mot Russland. Stoltenberg gjentar at det ikke finnes noen planer om å sende Nato-styrker til Ukraina, som ikke er medlem av forsvarsalliansen.

Samtidig påpekte han at Nato står knallhardt på artikkel fem, som tilsier at et angrep på et Nato-land vil være et angrep på alle. Det er i Nato-landene i Øst-Europa Nato nå styrker sin militære tilstedeværelse.