Ekspert tror Russland planlegger okkupasjon

NTB

Russland-ekspert Geir Flikke utelukker ikke at invasjonen av Ukraina ville skjedd uavhengig av diplomatiske samtaler, og at Russland kan okkupere landet.

– På sett og vis, er dette beretningen om en varslet invasjon. Det har vært tegn på at noe har vært i emning over lengre tid. Men det er overraskende, ubehagelig og grusomt når det inntreffer, sier Geir Flikke, professor ved UiO og tidligere forsker ved Nupi, på NRKs Nyhetsmorgen.

Torsdag morgen klokken 5 meldte nyhetsbyrået Interfax at Russland hadde iverksatte militære operasjoner mot Ukraina. Ukrainas utenriksminister anklager Russland for å ha gått til full krig.

Flikke påpeker at det var urovekkende momenter i Putins tale for noen dager siden, og at shuttle-diplomatiet den siste tiden ikke ser ut til å ha fungert.

– Man kan jo lure på om dette har vært en beslutning som har ligget over lang tid, og som nå iverksettes, sier han.

Ifølge russiske myndigheter skal ikke sivilbefolkningen i Ukraina være et mål, og operasjonen dreier seg om militære mål. Flikke mener dagens situasjonen speiler situasjonen i 2014, da Ukraina også satt i sikkerhetsrådet og kunne se at egne landområder ble annektert av Russland.

Flikke sier de russiske styrkene ansees som tallmessig og militært overlegne.

– Når det er sagt, så er det sagt fra Ukrainas side at de har en annen hær enn de hadde tidligere. Det er ingen grunn til å tro at de vil følge oppfordringen fra mannen i Moskva om å legge ned våpnene.