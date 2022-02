Klimadrevet USA-tørke verste siden middelalderen

Småbåthavna i Lake Folsom, California, klarer ikke å bære en båt. Et synlig bevis på den snart to tiår lange tørken som har rammet det vestlige USA og deler av Mexico. Foto: Josh Edelson, AP-NTB.

NTB

De to siste tiårene har deler av Mexico og det sørvestlige USA opplevd en ekstremtørke vi må gå 1.200 år tilbake i tid for å finne maken til.

Menneskeskapt oppvarming står for mer enn 40 prosent av kraften i den lange tørkeperioden, heter det i en ny artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Climate Change.

– Uten menneskeskapte klimaendringer ville vi nå ikke være på vei mot en megatørke, skriver Park Williams som er hovedforfatter bak studien.

Varer flere tiår

Megatørke er kort og godt en tørkeperiode som strekker seg over flere tiår. I Arizona ble de gjenværende vannreservene målt til 51 prosent i mai i fjor. Ørkenstaten erklærte unntakstilstand for vannet sitt allerede i 1999.

Tidvis sterke snø- eller regnfall har ikke demmet opp for den langvarige tørken. Fjoråret var spesielt tørt. Ifølge myndighetenes tørkemonitor er hele 95 prosent av det vestlige USA nå rammet av tørke. Forskerne mener det er svært sannsynlig at den nåværende ekstremtørken vil fortsette i alle fall i to år til, melder nyhetsbyrået AFP.

Sammenligninger med fuktavleiringer i opptil 1.200 år gamle sedimenter viser ifølge forskerne at det er 94 prosent risiko for at den langvarige tørken strekker seg ut over 2022. Men det er også tre firedels risiko for at den kroniske tørken vil vare ut 2020-tallet. Tilsvarende analyser av årringer i trær viser at områdene vest for Rocky Mountains fra Montana til det nordlige Mexico ble rammet av flere megatørker som varte i flere tiår mellom år 800 og 1600.

Verre enn i middelalderen

Målinger fra 2019–2021 sammenholdt med klimamodeller viser at dagens tørke er verre enn noen av megatørkene som rammet området i middelalderen.

– Uten klimaendringene ville den nåværende tørken kunnet måle seg med megatørkene i middelalderen, skriver hovedforfatter Park Williams i en uttalelse.

Det sørvestlige USA og Mexico er langt fra alene om å oppleve alvorlige tørkeperioder etter hvert som jorda blir varmere. Klimaendringene akselererte da værfenomenet El Niño i 2015–2016 førte til utstrakte avlingstap, tap av husdyr og mer sult i verden.

Milliarder kan bli rammet

Nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til 4.000 sider av utkastet til neste klimarapport fra FNs klimapanel (IPPC). Her heter det at et sted mellom 800 millioner og 3 milliarder mennesker verden over vil bli rammet av vannmangel hvis den globale oppvarmingen fra førindustriell tid når 2 grader celsius. Øker oppvarmingen til 4 grader, rammes 4 milliarder mennesker.

Den globale oppvarmingen har allerede nådd 1,1 grader i snitt og vil nesten sikkert overgå 1,5 gradersmålet som ble satt i Parisavtalen.

Medforfatter til studien og klimaforsker Jason Smerdon sammenligner tørkekrisen med et «togvrak i sakte film».

– Det vil bli flere slike tiårslange perioder med tørke ut over det 21. århundret, sier han til The Guardian.

Smerdon etterlater likevel en strime av håp når han ser framover.

– Kunnskap er halve kampen. En rekke utfordringer står foran oss, men vi har også kraft til å møte dem. Det finnes også mer bærekraftige veier å gå som er mindre risikable enn om vi lar humla suse og gjør ingenting, sier Smeardon.