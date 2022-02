Blinken frykter Russland invaderer i løpet av natten

NTB

USAs utenriksminister Antony Blinken sier han tror Russland vil invadere Ukraina innen natten er omme.

Det er Reuters som melder at Blinken frykter invasjon i løpet av natt til torsdag etter at separatistene onsdag ba Russland om hjelp til å «slå tilbake ukrainsk aggresjon», og mens eksplosjoner kunne høres i Donetsk.

Blinken sa til NBC News at han tror russiske styrker angriper i løpet av natten, selv om han fortsatt håper at diplomatisk innsats kan hindre krig i Europa.

– Alt synes å være på plass for at Russland innleder en større aggresjon mot Ukraina, sa han i intervjuet, men uten å ville si noe me presist om tid eller sted for en eventuell invasjon.