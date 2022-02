EUs sanksjoner rammer Russlands forsvarsminister

NTB

Sanksjonene EU innførte onsdag, rammer blant andre Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu og en rekke militære sjefer.

Sanksjonene innebærer at øverstkommanderende for blant annet hæren, marinen og flyvåpenet i Russland får sine bankkonti frosset, og at de møtes av strenge restriksjoner på visumsøknader.

Stabssjefen i Kreml, sjefen for den statlige TV-kanalen RT og talskvinnen for utenriksdepartementet rammes av de samme sanksjonene.

Beslutningen er ledd i en rekke straffetiltak fra vestlige land mot Russlands forsøk på å endre Ukrainas grenser ved å anerkjenne to ukrainske regioner som selvstendige stater.

På EUs svarteliste er det nå oppført 23 personer som er involvert i den militære aggresjonen mot Ukraina, i politiske beslutninger om situasjonen eller i det som kalles en desinformasjonskrig.

Over 300 medlemmer av den russiske dumaen som stemte for å anerkjenne de to «republikkene» rammes også, i tillegg til tre banker og Vladimir Putins nære allierte Jevgenij Prigozjin, den antatte stifteren av Wagner-gruppa av leiesoldater.

EU sier at sanksjonene bare er første del av en større pakke som er klar til å innføres om Russland går til fullt angrep på Ukraina.