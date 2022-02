Juryen har trukket seg tilbake i saken mot tre eks-politimenn i George Floyd-saken

NTB

Juryen har begynt overveielsene i saken mot tre tidligere politimenn som står tiltalt for å ha brutt George Floyds borgerrettigheter.

Alle juryens tolv medlemmer ser ut til å være hvite, skriver nyhetsbyrået AP.

Den tidligere politimannen Derek Chauvin er tidligere dømt for drapet på Floyd. 25. mari 2020 presset han kneet sitt mot halsen til Floyd i over 9 minutter etter at han ble pågrepet i Minneapolis etter mistanke om at han hadde brukt en falsk seddel.

Under rettssaken mot Chauvin var halvparten av juryens medlemmer hvite, mens den andre halvparten var ikke-hvite.

J. Alexander Kueng, Thomas Lane og Tou Thao er tiltalt for å ha fratatt Floyd retten til medisinsk hjelp. Kueng og Thao er også tiltalt for ikke å ha grepet inn for å stanse Chauvin.

Rettssaken har vart i en måneds tid. Under den avsluttende prosedyren sa aktoratet at de tre politibetjentene valgte å ikke gjøre noe da Chauvin presset livet ut av den 46 år gamle svarte mannen. Forsvarerne argumenterte for at de tre politimennene var for uerfarne, at de ikke hadde fått skikkelig opplæring, og at de ikke krenket Floyds rettigheter med overlegg.