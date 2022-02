Kreml: Ukrainske opprørere har bedt Russland om hjelp mot ukrainske styrker

En kvinne holder bilder av president Vladimir Putin (midten), forsvarsminister Sergej Shoigu og utenriksminister Sergej Lavrov under en markering på Krim-halvøya.

NTB

Separatistlederne i Donetsk og Luhansk øst i Ukraina har bedt president Vladimir Putin om russisk hjelp for å «avverge aggresjon», ifølge russiske nyhetsbyråer.

Tass og Interfax er blant dem som melder om forespørselen onsdag kveld.

De to lederne har begrunnet forespørselen med at russiske styrker trengs for å drive tilbake aggressive framstøt fra Ukrainas væpnede styrker, og for å unngå sivile tap og forhindre en humanitær katastrofe i Donbas øst i Ukraina, melder Tass.

Ifølge Kremls talsmann Dmitrij Peskov beskriver de to en forverret situasjon der mange må forlate hjemmene sine og evakueres til Russland. De anklager også ukrainske regjeringsstyrker for å ha mobilisert langs frontlinjen for å løse konflikten med makt.

– Et falskt påskudd

Det hvite hus reagerer på meldingen ved å kalle forespørselen for en falskt flagg-operasjon, der målet er å skape et påskudd for invasjon.

Ifølge pressesekretær Jen Psaki vil USA fortsette å si ifra hvis de ser eksempler på slike operasjoner eller forsøk på å spre desinformasjon om hva som er den faktiske situasjonen på bakken.

Tidligere onsdag kveld hevdet en amerikansk tjenestemann at Russland har klargjort nær 100 prosent av styrkene som trengs for å gjennomføre en full invasjon i Ukraina.

Anerkjennelse

Russland anerkjente mandag de to regionene i Øst-Ukraina som uavhengige land, og kaller dem nå folkerepublikkene Donetsk og Luhansk.

Tirsdag fikk Putin nasjonalforsamlingens støtte til at det russiske forsvaret kan bruke militærmakt utenfor Russlands grenser. Han har også varslet at han vil sende «fredsbevarende soldater» til de to regionene i Øst-Ukraina, som delvis er kontrollert av russiskvennlige separatister.